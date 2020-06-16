原PO表示，「我只說這是最近兩期的電費， 並沒有說6-8月也是這麼便宜， 6月過後一定會更貴這是必然的。」（圖/摘自爆廢公社二館）

一名網友在分享了他的電費帳單，他表示自己4月才開始吹冷氣，且家中放在主臥室的冷氣是24小時強力放送吹24度。而他分享這次收到的帳單金額竟然只有786元，不少網友看直呼「到底是吹哪一款冷氣？」

原PO在在臉書「爆廢公社二館」分享電費帳單，他說明一下他家是兩房一廳，18坪的電梯公寓，中古屋。原PO說他家的電器只有一台冷氣放主臥室、一台熱水器、一台洗衣機；廚房有天然瓦斯， 偶爾會開伙，一年不會超過10次。

原PO說他的用電習慣是電燈只開主臥跟衛浴， 隔壁房間只有夾到娃娃會拿去隔壁放，其他時間不會進去。接著原PO提到大家最在意的吹冷氣問題，他是「冷氣開24度且24小時不關，4月開到現在， 除了前兩天去台中有關以外，其他時間是不關的， 包含上班時間也是一樣」。

然後，原PO分享最近兩期的電費，從帳單上顯示可看出該戶從3月26日至5月26日的用電度數為318度，電費為786元。原PO已於15日下午4點56分繳款。

他另外貼出今年1月22日至3月25日的電費帳單，用電度數為117度，電費為416元，與他開冷氣之後的電費僅相差370元。原PO說他沒有改電表，使用的冷氣是前任屋主留下來的，家裡2房1廳共18坪，只在房間吹冷氣，「不曉得為什麼電費這麼便宜」。

許多網友一看原PO提供的分離式冷氣型號驚呆了，有人馬上回應說「這台好像不是變頻款式？」、「這型號不是變頻機，2500千卡，大約是5坪在用的冷氣」、「定頻的冷氣不時常開關，房間坪數小的冷房效果好，不流失也是很省電的！」、「冰箱真的耗電，好險你家沒有」、「冷氣2-3小時內別開開關關」。

許多網友一看原PO提供的分離式冷氣型號驚呆了，有人馬上回應說「這台好像不是變頻款式？」(圖/摘自爆廢公社二館）

(中時電子報)