3名哥倫比亞竊賊光天化日闖進民宅撬開保險箱竊走680萬的現金及黃金，為了掩人耳目，這幫竊賊還在事前經過排練，犯案當天，更是各司其職、分工細膩，2人負責行動、1人負責把風，案後還熟門熟路的搭乘公車轉計程車逃逸刻意製造斷點，增加警方追捕困難。種種手法與2017年的信義世貿2億珠寶竊案有許多共通點，資深刑警透露，就怕台灣已成為中南美洲的國際竊盜集團眼中的大肥羊。

6月5日下午，3名哥倫比亞籍嫌犯先是搭乘捷運抵達台北市內湖區，徒步前往大湖山莊，毫無猶豫的直接鎖定從事營造業的彭姓屋主住家，接著3人便各就各位準備行竊。

主嫌Luis先在1樓按門鈴確認無人在家、幫忙把風，其餘2位嫌犯Edgar、German就拿著後背包先搭乘電梯到彭家隔壁民宅，再從圍牆爬到彭家住家頂樓，下樓後從沒鎖的陽台潛入臥房找到保險箱，利用扁鑽將保險箱撬開，得手箱內大量現金及黃金。

彭姓夫妻一回到家看著凌亂的房間以及被丟在床上的保險箱相當傻眼，因為保險箱裡頭的450萬元台幣、32萬元人民幣、8千元美金及重量8兩的黃金，共計近680萬元的財務都被洗劫一空。這其中還包括日前因病過世的母親，家屬所領到的450萬元保險金。

為躲避警方追緝，3人犯後還破壞彭家門口的監視器，並全部變裝，先搭公車轉計程車回到旅館分贓，隔天傍晚一行人再搭客運前往高雄，準備伺機出境，但監視器早就將3人在犯案前幾日「場勘」畫面完整捕捉，且嫌犯在攀爬圍牆時還留下好幾枚鞋印，也成為警方破案關鍵。

資深刑警透露，這次犯案的哥倫比亞竊盜集團，與2年多前信義世貿2億珠寶竊案有共通之處。當時的珠寶竊案分工細膩，11人共分為3組，分別負責監控、行竊、掩護，且嫌犯多為南美洲人士，更巧的是，嫌犯都是初次來台，卻對台灣地理環境相當熟悉，都讓警方懷疑兩件案子的幕後藏鏡人是否為同一人，也因嫌犯清一色來自中南美州，不免也讓人懷疑中南美竊盜集團早已盯上台灣。

嫌犯行竊後變裝，再將贓款放進袋子中從容步行離開。（圖／警方提供）

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(中時電子報)