在台北市內湖區大湖山莊民宅竊取680萬的3名哥倫比亞籍嫌犯自組竊盜集團，在今年3月就自新加坡轉機入境高雄，接著就開始從南偷到北，高雄、桃園、台北都有3人的蹤跡，且什麼都偷，最小從1雙鞋子到現金、黃金都逃不過竊嫌之手，有里長在臉書上貼出監視器要大家小心此竊盜集團。事實上，這3人是國際慣竊，平常靠著家人每月匯款1至2萬元新台幣度日，再將竊盜所得匯回去給家人。

本刊調查，這3名嫌犯在今年3月14、15、16日分別持觀光護照自新加坡轉機入境高雄，由於當時台灣防疫政策在3月17日入境須居家檢疫前抵達，因此3人剛好無須居家檢疫。而3名嫌犯入境後，靠著他們在哥倫比亞的家人每月匯款1萬至2萬元台幣給他們當生活費，等到3嫌行竊成功，再將錢寄回哥倫比亞供家人使用。

警方表示，本月3日，落腳大同區飯店的3人搭乘機場捷運到桃園市中壢區環北站附近民宅行竊，當時3人侵入住家未成功，僅偷走1雙價值約3千元的球鞋，該區里長還曾將監視器畫面上傳臉書宣傳，要附近住戶小心，未料2天後這3人又到內湖行竊，得手680萬。

但早在3月28日，3人才抵達台灣兩週左右，就開著經過變換車牌的出租車，到高雄市大寮區尋找犯案目標，當時鎖定一間大坪數的透天民宅後，3嫌先在外觀察地形及被害人住家狀況，等到被害人外出，便撬開大門入內行竊，犯案過程迅速，包含屋主的黃金首飾、珠寶及香奈兒、卡蒂亞名錶都遭洗劫一空，損失約80萬元。

當時轄區林園警分局表示，犯案後已掌握3人身分，並申請境管、拘票，也派幹員在高雄機場守株待兔，但孰料3人的簽證雖已到期，卻因為疫情因素自動展延，也給了他們流竄北部犯案機會。

士林地方法院指出，3嫌均涉犯侵入住宅結夥3人以上竊盜罪，且嫌疑重大，又是外籍人士，持觀光簽證首次來台，在台並無地緣關係，為何能選定富商住處行竊，在台是否有其他共犯參與，仍待調查。

且3人供述行竊情節不符現場照片，因此認定嫌犯並未承認全部犯行，仍有彼此勾串以逃避刑責的可能，加上3人在台無固定住居所又涉嫌多起竊盜案，有逃亡、反覆實施竊盜之虞，已在8日晚間將3人聲押禁見獲准。

三人得手贓款後，嫌犯還將偷來的黃金分類秤重，再視訊拍照傳給友人，警方據此研判三人背後一定還有藏鏡人。（圖／警方提供）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)