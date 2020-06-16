本月5日台北市內湖區大湖山莊街1位長年在國外發展的彭姓營造商家中遭3名哥倫比亞籍竊賊闖空門行竊，洗劫屋內包括新台幣、外幣、黃金等總價約680萬元財物，警方追查發現，嫌犯案後搭客運至高雄，準備從高雄出境，所幸警方早先一步攔截，在嫌犯出境前就將他們逮捕，但3人初次來台卻能鎖定富商犯案，且逃逸手法熟練，警方研判有竊盜集團與其合作，目前正深入追查。

6月8日深夜，哥倫比亞籍男子Luis（54歲）在高雄某清粥小菜店享用宵夜時，大批幹員突然出現將他逮補，而另名同鄉共犯German（36歲）當時獨自在街上閒晃也被警方逮個正著，Edga（37歲）則是在下榻旅社旁的自助洗衣店洗衣時被警方制伏，而這3人正是在台灣連續犯下多起住宅竊盜案的嫌犯。

警方將3人帶回下榻飯店，從3人身上起出遭竊的剩餘贓款608萬元，而他們偷到重達8兩的黃金，也只剩0.2兩，3人對於台灣警方的高效率破案速度一臉惶恐震驚，警方將3人隔離偵訊，利用手機翻譯軟體並找來通譯，3人終於坦承犯行。

3人都宣稱背後無人主使，僅是單純隨機犯案並非預謀，嫌犯還向警方表示，「沒想到會偷到這麼多錢，就像撿到寶藏」。種種說詞令警方存疑，認為3人都是初次來台，在無人接應及策劃下，不可能如此「熟門熟路」，且3人犯案手法純熟、分工精準，甚至連逃亡路線都先規畫妥當，「就像是個訓練有素的國際竊盜集團。」但這3人又口徑一致，說詞毫無破綻，也令警方感到不可思議。

本刊調查，這位彭姓富商長年在緬甸、大陸等地投資營造事業，在業界小有名氣，知情人士告訴本刊，這個3人為組的國際竊盜集團疑似看準彭男的國際事業體，才會在短期內鎖定目標，快狠準的犯案。

三人自大湖山莊街民宅內偷到約680萬財物，落網時只剩約600萬。（圖／警方提供）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)