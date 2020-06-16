北京接連爆出新冠肺炎本土確診案例，自11日以來已累計79例確診病例，而這些個案皆有「新發地市場」接觸史，而北京市疾控中心副主任龐星火15日下午通報，14日所新增的36例新冠肺炎病例中，其中有1例出現「關節不適」的症狀。

通報顯示，出現關節不適症狀的個案是一名48歲女性，河北人，他本身就在新發地市場工作，並住在新發地經營者樂園，在疫情溯源採樣檢測中呈現陽性反應，他於6月13日自覺關節不適，經過流行病學史、肺部影像、血液檢查等為依據，診斷為確診病例。

中國國家衛健委高級別專家組成員曾光先前曾指出，此次病毒株和國內流行的類型不同，若沒有妥當處理，恐將爆發第二波疫情；而北京疾控中心研究員楊鵬也表示，目前新發地的病毒溯源仍在調查當中，經初步基因定序判斷，病毒是從歐洲方向來的，初步判定是和進口物品有關。

北京市官方於15日宣布，全市社區防控工作進入「戰時狀態」，將展開「敲門行動」，針對2周內曾去過「新發地市場」的市民進行排查，並且安排人員於卡口24小時值守，體溫檢測工作也都恢復，公共區域也需加強消毒，文體娛樂等室內活動場所皆暫停開放。

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(中時電子報)