去年7月值勤時遭殺害的嘉義鐵路警察李承翰一案，15日下午台南高分院召開第2次準備程序庭，李家的委任律師林國明表示，李承翰母親因丈夫將於6月16日出殯，擔心心情過於沈重難以負荷，所以未出庭。但仍表達參與訴訟的意願，未來出庭，李母都將代替李父出庭表達意見。

15日下午台南高分院召開第2次準備程序庭，由律師林國明代表李承翰母親出席，因為於本月4日過世的李父，明日有重要的告別式，所以今日才未出庭，但她已決定接替丈夫參與兒子命案的訴訟。

林國明指出，告訴人相當堅持此案應重新再做精神鑑定，因為原鑑定報告中有許多重大瑕疵，並未審酌重要人證物證，甚至鑑定報告書還出現前後不一致的狀況。

台南高分檢檢察官林志峯也仍主張對鄭嫌的精神狀態再做鑑定，要確認鄭嫌在殺人行為時是否思覺失調症發作？是急性、間歇性發作或是未服藥的復發？是否影響辨識、控制能力，也要請醫師評估凶嫌是否有反社會人格的問題。

李家的委任律師林國明也表示，像是鑑定報告表明被告智商達76，實際上是遠高於輕度心智障礙50至69的，與鑑定結果所說毫無辨識能力並不一致。今天也已與審判長說明，基於前述理由，再加上與原本替被告做精神鑑定的醫院相比，台南的奇美、成大2間醫院屬於醫學中心，醫療資源與陣容相對豐富齊全，因此應考量是否要重新替被告做鑑定，但鄭嫌律師則反對再鑑定鄭嫌的精神狀態。

受命法官陳珍如聽取檢、辯雙方意見後強調，日後合議庭會再決定，是否需再對鄭嫌做精神鑑定。

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(中時電子報)