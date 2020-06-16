外型亮麗，擁有「長笛公主」、「飯店女王」稱號的寒舍董事賴英里，2年前被媒體爆出與「殯葬天王」龍巖集團總裁李世聰親密遊玩日本九州，當賴英里與李世聰兩人甜蜜暢遊之際，賴英里的第1任丈夫、NOVA資訊廣場董事長鍾瓊亮，正為了1筆已故大哥鍾瓊明積欠亡母的近2億元欠款，與大嫂及侄子在法院撕破臉。

2018年5月間，現年57歲的賴英里與身價250多億元台幣的龍巖集團總裁李世聰（61歲）一同搭乘「史上很難訂」的日本「九州七星」觀光列車出遊。此時賴英里的首任丈夫正奉母遺命，狀告大嫂和侄子，要追討已逝大哥積欠母親的近2億元債務，在法院纏訴不斷。

賴英里有兩段婚姻，第1任丈夫是NOVA資訊廣場董事長鍾瓊亮（60歲），2人育有1子1女，持續6年後離婚；2000年與寒舍飯店董事長蔡辰洋結婚，但2016年蔡即因心肌梗塞過世，賴接任董事長，從「長笛公主」搖身一變為「飯店女王」。

蔡辰洋出身國泰蔡家，在台灣赫赫有名，NOVA資訊廣場董事長鍾瓊亮的背景，則鮮少人知。本刊調查，鍾男是早年補教界宗師級人物鍾文瑜的2兒子，鍾文瑜在台北車站創辦「建國補習班」，與羅斯福路南門市場附近的志成補習班齊名，這2個補習班專門經營升大學補習，建國補習班擅長自然組，每年補習班都是一位難求。

由於鍾母決意要討回兒子這筆2億元的借款，更立下遺囑要後人討回。鍾母在2014年過世後，這筆帳就由鍾瓊亮做為「遺囑執行人」向法院提告兄嫂及未滿18歲的侄子，要求他們清償借款。

台北地方法院審理時，鍾瓊明妻子提出該家美國公司登記的負責人名字是鍾母，並不是鍾瓊明；但鍾瓊亮這方則指鍾母很少到美國，鍾瓊明才是實際負責人，公司事務都是鍾瓊明在處理。

鍾瓊亮則向法官提出鍾瓊明所立下償還母親2億元借款的承諾書，法官綜合鍾家家族事業老臣及其他人的證詞，判決鍾瓊亮勝訴，且鍾瓊明妻子與兒子因沒有放棄繼承，必須償還672萬8千美元，即新台幣近2億元。

但是鍾瓊明妻子不服，再提上訴，堅稱鍾母才是公司負責人，清償銀行欠款，本來就是負責人應做的事，認為鍾瓊明無須償還欠款，台灣高等法院近期將在開庭審理全案。

本刊向鍾瓊亮及鍾瓊明妻子的委任律師查詢此事，鍾瓊明妻子的律師表示此案還在法院審理中，不便評論；而鍾瓊亮的律師則尚未回覆。而NOVA資訊廣場江姓協理接受本刊查詢時，表示對此事不知情。本刊請其代為轉答，直至截稿尚未回應。

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(中時電子報)