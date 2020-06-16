有「長笛公主」封號的美女音樂家賴英里，在前夫蔡辰洋過世後，2年前被媒體爆出與「殯葬天王」龍巖集團總裁李世聰親密遊玩日本九州，但賴英里的第一任丈夫、NOVA資訊廣場董事長鍾瓊亮卻為了一筆已故大哥鍾瓊明積欠亡母的近2億元欠款，與兄嫂在法庭相見。

本刊調查，鍾瓊亮與大哥鍾瓊明早年被父母送到美國當小留學生，後來返台發展，1996年間，鍾瓊明在逛光華商場時嗅到商機，與鍾瓊亮共同創辦台灣第一家集中式的電腦賣場，在台北車站館前路設置NOVA台北店，與光華商場比拚，全盛時期年營業額高達180億元。鍾瓊明擴展事業主動積極，又看好電子商務準備投資，鍾瓊亮則步步為營，不願投資，2人因意見相左而各奔前程。

鍾瓊明後輾轉到美國加州洛杉磯以父母名義開設公司，購置2棟辦公大樓，出租辦公室維生，但2008年間，美國因金融風暴，經濟蕭條情形與最近的新冠肺炎造成千萬人失業類似，很多公司紛紛退租，鍾瓊明也損失不貲，只能向台求援，鍾母便匯款資助其家庭生活費用、子女學費、補習費等。

這些款項對鍾家來說都是小錢，讓鍾母頭痛的是，鍾瓊明拿美國公司房地抵押借款到處投資失利，卻又無法還款繳息，上海商銀洛杉磯分行通知鍾母如果再不還款，至2011年9月利息加本金將高達678萬5千美金（約2億多元新台幣）。鍾母見借款欠3年不救不行，所以東湊西挪，總算擠出錢還銀行。

鍾母一邊湊錢還錢，同時又電話聯絡美國的鍾瓊明，但都沒聯繫上，這期間鍾母心急如焚，還向家人哭訴「鍾瓊明將她的財產敗光」。鍾母後來終於聯絡上鍾瓊明，鍾母顧及鍾瓊明的其他弟妹感受，即使再疼惜長子，也要將這筆帳算明白，唯恐口說無憑，鍾母還要鍾瓊明立下賣掉美國房產即償還借款的承諾書。

本刊向鍾瓊亮及鍾瓊明妻子的委任律師查詢此事，鍾瓊明妻子的律師表示此案還在法院審理中，不便評論；而鍾瓊亮的律師則尚未回覆。而NOVA資訊廣場江姓協理接受本刊查詢時，表示對此事不知情。本刊請其代為轉答，直至截稿尚未回應。

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(中時電子報)