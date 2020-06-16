美女長笛音樂家賴英里的第一任丈夫、NOVA資訊廣場董事長鍾瓊亮，當年與哥哥鍾瓊明共創了NOVA資訊廣場，全盛時期年營業額高達180億元，但鍾瓊明後來在北京不幸過世，可是他生前積欠母親一筆高達近2億元的欠款，母親在過世前也交代家屬「務必追討」，如今鍾瓊亮奉母遺命向兄嫂及姪子追討欠款，一場豪門醜聞正在上演。

本刊調查，鍾瓊明在台灣與鍾瓊亮共同創辦了NOVA資訊廣場後，鍾瓊亮又對逐漸冒起的電子商務感到興趣，認為大有展望，隨即遊說弟弟鍾瓊亮共同發展電子商務，但鍾瓊亮卻認為NOVA剛起步不久，不宜再投資電子商務，因為經營理念不同，鍾瓊明再度遠走他鄉赴美發展，從事出租房地行業，並四處投資卻不順利。

鍾瓊明母親最後出面還錢給上海商銀洛杉磯分行，並聯繫鍾瓊明返台面對，母子談判之下，鍾簽下賣房還錢的承諾書。鍾家原以為已止息這場風波。不料，立下承諾書的鍾瓊明2012年3月卻在北京過世，而他2004年在美國與1名從事房仲業的中國籍女子結婚，還產下1子。

鍾瓊明死後，鍾妻才回台辦理鍾的結婚登記與死亡登記，也回鍾家探視婆婆，結果這一場探親，婆媳之間意外起了激烈爭執，鍾妻離開後，鍾母決定以訴訟討回借款，要家人從保險箱內找出鍾瓊明立下的承諾書，做為打官司的關鍵證據。因涉及繼承權，鍾母提告的對象不只鍾瓊明妻子，連8歲多的長孫也一起告下去。

本刊向鍾瓊亮及鍾瓊明妻子的委任律師查詢此事，鍾瓊明妻子的律師表示此案還在法院審理中，不便評論；而鍾瓊亮的律師則尚未回覆。而NOVA資訊廣場江姓協理接受本刊查詢時，表示對此事不知情。本刊請其代為轉答，直至截稿尚未回應。

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(中時電子報)