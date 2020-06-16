NOVA資訊廣場董事長、同時也是美女長笛家賴英里的前夫鍾瓊亮，父親是湖南大學畢業的鍾文渝，過去在鐵路局上班，鍾家早年以創設建國補習班發跡，與另一家志成補習班並稱補教雙雄，「建國」的自然組是招牌，「志成」則以社會組見長。

本刊調查，建國補習班設在台北車站館前路，吸引眾多北上求學的學子，每逢報名期間，很多家長連夜報名，直接將補習報名費連同個人資料用橡皮筋綑起來塞進鐵捲門，補習班員工隔天一早都是在掃滿地的現鈔。後來，鍾家不只辦升大學補習班，也經營考托福等留學美加的補習班。

鍾瓊明鍾瓊亮兄弟涉足電腦等資訊產品時，不被業界看好，想不到NOVA卻一砲而紅，最盛期年營業額高達180億元，跌破一堆專家的眼鏡。

行事低調的鍾瓊亮名下除了NOVA資訊廣場外，還有多家公司等家族事業，近年來鍾家一度前往中國設點，但經過評估撤出中國市場，而在台灣，NOVA在桃園、新竹、台中、嘉義等地都有設點，也在評估是否重返台北設點。

而鍾瓊亮與賴英里離婚後，與知名新聞主播崔慈芬（57歲）結婚，並與賴保持良好互動。據了解，即使鍾家資產雄厚，但鍾瓊亮以往出門交通工具都是坐計程車，直到近年才買轎車代步。

本刊向鍾瓊亮及鍾瓊明妻子的委任律師查詢此事，鍾瓊明妻子的律師表示此案還在法院審理中，不便評論；而鍾瓊亮的律師則尚未回覆。而NOVA資訊廣場江姓協理接受本刊查詢時，表示對此事不知情。本刊請其代為轉答，直至截稿尚未回應。

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(中時電子報)