廣明光電因遭美國惠普（HP）提告違反《反托拉斯法》，遭美國聯邦法院判賠約新台幣132億元，除了天價賠償金令投資人精神緊繃，6月17日在廣明股東會上，林百里及廣達集團副董事長梁次震雙雙退出經營核心改選名單，這個形同「切割」的作法，更令投資人心驚膽顫。

32年前，林百里與梁次震一起創業，成功讓廣達集團成為世界第一大筆電代工廠；兩人十年後再創辦廣明，搶攻光碟機市場，2016年結束光碟機業務，轉型切入儲存與自動化機器人等業務。目前廣達集團持股廣明三成。

廣明在2016年結束光碟機業務，轉攻機器人市場，目前已是全球市占率第二大的工業協作型機器人品牌。（圖／報系資料庫）

據悉，廣達集團已將「機器人軍團」視為為下一個金雞母，廣明旗下子公司「達明機器人」，除了已具備自主技術開發協作型機器人手臂，並獲得日本工業大廠「歐姆龍」（OMRON）指定合作，是廣達集團布局機器人軍團的關鍵武器。因此，廣明扮演廣達集團未來十年跳躍發展的黃金右腳，關乎整個廣達集團的發展。

林百里表示，廣達集團未來的發展在AI，而從AI延伸的機器人大軍，是產業決勝的關鍵。圖為廣明子公司「達明機器人」產品。（圖／業者提供）

達明機器人技術獲得日本歐姆龍肯定，聯合掛名銷售協作型機器人手臂TM系列。（圖／翻攝自廣明官網）

近來鮮少露面的林百里，去年底在自家尾牙的一席談話，不難看出他對廣明轉型的重視，「未來十年是AI、雲端、5G、IoT（物聯網）四者整合的大好機會，廣達布局方向包括智慧醫療、智慧工廠及5G時代的雲端升級需求，將導入自動化機器人，運用AI檢驗，透過5G串連感測器與機器人……。」

廣達集團董事長林百里非常看重創新技術，去年尾牙特別嘉獎研發有功人員。（圖／黃威彬攝）

然而，就在廣明前途一片大好之際，廣明卻遇到判賠天價，陷入一夕滅頂的窘境。面臨這場有史以來最大的經營危機，林百里雖未公開說明，如今檯面上也退出廣明經營核心，但一名業內人士透露，「林百里其實親自坐鎮指揮，在美國也找了專攻二審的律師事務所，在內部進行跨國訴訟的沙盤推演。」

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(中時電子報)