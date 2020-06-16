談起廣明的巨變，台灣科技業界、學界及法界人士多以「傻眼」形容，且異口同聲地認為廣明過去一味地認為「贏面大」，才造成今日的「輸面大」。

知情人士透露，由於先前的刑事訴訟中，廣明已在2016年獲得美國司法部、台灣公平交易委員會「並無參與不公平競爭事實」的認定，自認站得住腳；再者，廣明自認在亞洲接單出貨給「索尼」（SONY），間接供貨給惠普，沒有直銷美國問題，「因此，今年一月四日一審判決出來時，林百里及何世池等高層仍堅持不讓，繼續上訴，認為有理走遍天下。」

文化大學法律系教授吳盈德認為，廣明面對的是美國國家機器美國司法部，上訴翻盤的機率很低。（圖／報系資料庫）

然而，有法界人士頗不以為然。「目前局勢對廣明相當不利！」擅長商事財經法的文化大學法律系教授吳盈德指出，「這是由美國司法部（DOJ，Department of Justice）主管的案子，勢必相當嚴謹，廣明看來明顯有『認知不足』（美國律師犯了太致命的錯）及忽略『效力很強』的狀況。」他打趣形容，「近年來，DOJ已經是美國最大的營利機構。」

眾達國際法律事務所合伙人陳世杰曾在2018年反托拉斯論壇中指出，《反托拉斯法》已是無可避免的戰場。（圖／陳世杰提供）

「廣明似乎忽略了美國聯邦法院並非採上訴制，而是選案制，二審後要再上訴到最高法院，翻盤機率低於5％；此外，廣明刑事上雖沒有被認定違反《反托拉斯法》，但民事上只要被認定有影響，就會被判賠償。」吳盈德認為，廣明如果打算「用刑事無罪來支撐民事」，恐怕行不通，且判決出來後，已沒有回頭認罪的機會。

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(中時電子報)