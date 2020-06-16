「美國聯邦法院一審是事實論，調查有無違反的事實；事實認定後進入二審，講的是證據，二審時廣明仍談一審的事實，容易被法院認定『以拖代辯』。」吳盈德進一步分析，針對法律管轄權而言，台灣《民法》402條規定「域外法律效力」，「也就是說，國外判決明確的，台灣將會承認與執行。若主張美國法律效力不及台灣，那就是真正忽略了美國是世界第一強權的勢力。此外，除了重罰，只要下一個不准銷售的命令，結果會怎麼樣也可想而知。」

資策會科技法律研究所法律研究員許祐寧則指出，廣明似乎沒有針對美國聯邦法院「在意的點」進行說明，尤其是郵件中被發現價格鎖在一定價位上，並在採購平台討論價格的行為，都足以被認定是合謀。「美國法律是鼓勵私人去提告『反托拉斯』的，以補充公權力不足。」

資策會科技法律研究所法律研究員許祐寧指出，美國《反托拉斯法》鼓勵私人提告，以彌補公權力執行的不足。（圖／許祐寧提供）

眾達國際法律事務所提醒，若外國企業對美國的商業市場，具有直接和實質性的影響時，美國的反托拉斯執法就會擴及美國境外。「惠普若依法索賠、執行廣明『資產移轉執行命令』，屆時任誰也攔不住。」

光電大廠「友達」2012年因面板價格涉及壟斷，被美國聯邦法院判罰5億美元（約新台幣150億元），2位經理人也入監服刑。（圖／施岳呈攝）

「現在廣明的動作與說法，是要穩定投資人的軍心。」一位研究《反托拉斯法》的分析師指出，「廣達集團若要切割廣明，務必得在最快時間內，接手廣明重要的核心技術，才不會讓廣達集團的機器人軍團計畫受創。」一家上市公司法務長也認為，廣達集團若能自己掌握布局ＡＩ產業的機器人技術，就能把損失降到最低。

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(中時電子報)