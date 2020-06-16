小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（16日）新聞重點。

【1】清查20萬人 北京進入戰時狀態

北京新冠肺炎疫情死灰復燃，一發不可收拾，6月11日到6月14日，短短4日，北京新增新冠肺炎確診者達79例。就在大陸副總理孫春蘭表示「疫情擴散的風險很高」，下令採取堅決果斷措施、防止疫情擴散後，北京全市社區防控進入「戰時狀態」，全面展開「敲門行動」大清查。

【2】國民黨六點主張 不排除下旬登釣島

國民黨立院黨團昨日再就日本地方政府擬改名釣魚台，抗議日本侵犯主權。國民黨團書記長蔣萬安說，行政院副院長陳其邁以前當立委時，曾批馬政府，要政府去釣魚台辦釣魚比賽，請陳其邁盡速落實主張，去釣魚台辦釣魚比賽，「我會第一個報名，但我嗆你不敢！」

【3】李嘉誠億元保鑣團 稱霸武林

美的集團創辦人何享健不喜歡保鑣在旁，也讓大陸富豪身旁「武林高手」保鑣受到關注。最有名的就是阿里巴巴創辦人馬雲以近500萬人民幣年薪，聘請武術大師李天金，李曾替馬雲「擋子彈」，助馬死裡逃生；而曾為大陸首富的王健林更找來格鬥高手魏峰當保鑣；至於香港首富李嘉誠每年更不惜耗費1億美金，組建25人保鑣團。

【4】台商夫婦孟加拉返台 復陽確診

連續13日0確診後，昨日中央流行疫情指揮中心公布國內新增2例新冠肺炎境外移入病例，為一對在孟加拉工作的夫妻，兩人均於當地確診後住院治療，返台出現「復陽」，且返台前，僅先生符合二次採檢陰性的返台規定，太太則因當地病人太多被迫出院，返台前未達二次採檢陰性的規定，但指揮中心暫不開罰。

【5】台鐵端午加開38列次 6月17日零時搶票

端午連假一票難求！台鐵局，昨宣布將再加開38列次對號列車，加班車將於明（17）日零時起開放搶票。另外，高鐵公司12日宣布，端午疏運期間再加開52班次列車，累計至昨日止共銷售39.5萬張票。

(中時電子報)