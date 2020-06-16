大聯盟有可能無法開季？聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)本周一收回前日的豪語，他表示目前遭遇了困難，「我沒信心開季，我認為還有風險，只要雙方無法對話，風險就持續存在。」他認為球員工會仍藏著王牌沒打出來。

美媒ESPN與《洛杉磯時報》報導，球員工會表面上放棄談判，實際卻保留申訴權利。依照勞資協議，聯盟如果沒有盡可能提高例行賽場次(假設只排50場或70場)，工會有權藉此投訴，向球團老闆求償數十億美元(要打好幾年訴訟)。球員如果染上新冠肺炎，還能再度求償，這就是曼佛雷德口中的「風險」。

換言之，如果球員工會不肯放棄申訴權利，球季就難以順利開打。先前聯盟就想讓球員簽署新冠肺炎的「風險告知書」，逼他們放棄求償權利，被網友戲稱為「無良老闆告知書」。

因此球員工會終止談判只是「有條件投降」，只要聯盟敢訂出賽程，他們就馬上著手求償，曼佛雷德批評這是「惡意的策略」。然而從局外人看來，大聯盟與勞資雙方的形象都很不堪，ESPN專欄批評「短視、貪婪、醜陋的勞資角力正在摧毀職棒。」

(中時電子報)