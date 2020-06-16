西濱快速道路竹南焚化爐附近北上車道發生3部大小貨車追撞車禍。〔竹南消防分隊提供／謝明俊苗栗傳真〕

西濱快速道路竹南焚化爐附近北上車道發生3部大小貨車追撞車禍，消防隊員搶救受困蘇姓司機。〔竹南消防分隊提供／謝明俊苗栗傳真〕

西濱快速道路竹南路段發生貨車追撞車禍，消防隊員搶救受困司機

西濱快速道路竹南焚化爐附近北上車道，16日凌晨4點多，發生一起3部大小貨車追撞車禍，分別是瀝清卡車、砂石車及載運冬瓜的小貨車追撞成一團，其中位在中間的砂石車蘇姓司機，一度被卡在駕駛座，右大腿骨折，竹南消防分隊長林子翔帶隊趕往搶救，以破壞器材將蘇救出送醫急救，暫無生命危險。

16日凌晨4時26分左右，西濱快速道路竹南焚化爐附近北上車道，發生由蘇姓司機駕駛的砂石車，疑因未保持距離，追撞前方一部潘姓司機所駕瀝清卡車後，緊隨砂石車後方行駛，由戴姓司機所駕載運冬瓜的小貨車，也因閃避不及撞上砂石車尾端，中間砂石車蘇姓駕駛因而被卡在駕駛座，右大腿骨折。

苗栗縣消防局第2大隊竹南分隊獲報，隨由分隊長林子翔率救護車、器材車、消防車等車輛趕往現場，發現砂石車蘇姓司機受困車內，救護人員評估患者生命徵象後，迅速利用破壞器材將駕駛救出，送往頭份市為恭醫院急救，暫無大礙。肇事原因正警方調查中。

(中時 )