大陸媒體發布「獨居青年」調查數據，發現越來越多年輕人，樂於自己獨居。一位在北京工作快兩年的台灣女孩小涵，深有所感，她對擁有個人空間有著強烈堅持，即便房租貴一點也願意；小涵認為，在北京這樣的大城市，每一口呼吸都需要成本，看重經濟能力是生存所必然，她認為在租房考量上，不存在兩岸差異，但在婚戀觀上，大陸重麵包勝於愛情，她也越來越能理解「寧可坐在寶馬哭泣，也不願坐在腳踏車上笑」這句話的道理。

小涵兩年前毅然決然辭去在台灣的工作，隻身赴北京的網路公司工作，因為注重私人空間，不喜歡被打擾，所以她一開始就選擇租一間個人套房，沒有與其他人合租。

「我是個要有自己獨立空間的人，特別需要安靜」，小涵說，安靜的空間有助於思考沉澱，包括工作上的人與事，她認為保有個人隱私很重要，不喜歡跟不熟悉的人共用衛浴設備，她在大學時期短暫住宿舍，就發現了自己這個特質。

小涵不諱言，一個人住還是有些不便，除了租金較高外，回到家沒有人氣，只能透過手機與親友互動；她曾經買了櫃子不會組裝，買桶裝水抬不動，都需要請陌生人進到家門協助，不太安全；一個人吃飯也只能點炒飯、炒麵、便當，想多點幾樣菜都不行。

小涵說，她的房租一個月大約近6000元（人民幣，下同），有大陸同事合租，共用客廳衛浴，一個月一人約4000，但即便如此，在綜合考量下，她仍願意花多一點房租，換個人安靜的空間。

「到北京後，和家人保持著最完美的距離」，小涵說，她到大陸發展，除了個人生涯規劃，也想要離開家裡獨立，以前跟家人同住，有時會有小爭執，這兩年雖然離家，但與父母感情反而變好，既會相互掛念，又不會因生活習慣而有摩擦。

小涵認為，兩岸青年在租屋考量上，沒有太大差異，倒是在「愛情和麵包」的婚戀觀上，她覺得大陸城市青年更重物質。大陸網上有個名句：「寧可坐在寶馬（BMW）哭泣，也不願坐在腳踏車上笑」，小涵現在越來越能理解和體會這句話，她認為不能簡單視為「拜金、虛榮」，而是在北京，經濟基礎是最重要的，追求這些更多是為了生存。

小涵很滿意目前經濟獨立、凡事按自己節奏的生活狀態，但如果能遇上好的對象，她也很願意調整時間比重，享受一人天地，也樂於擁抱兩人世界。

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(中時電子報)