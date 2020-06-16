大陸網路社群近期最熱門的話題，除直播外，就是獨居。獨居青年早已不是年輕人中的非主流群體。根據大陸民政部2018年的資料顯示，大陸的獨居成年人口已經超過7700萬。在全大陸一人戶的家庭樣本統計中，20-34歲的獨居家庭比重達到約38%。

在大陸著名的問答社群「知乎」只要提問：「為什麼你更願意一個人生活？」就有數千人立即接力回答，如「一個人住的第3年，對我而言，獨居的妙處，用兩個字來形容，清淨」、「一個人，吃自己喜歡的食物，睡自己喜歡睡的位置，走自己喜歡的小路，養自己喜歡的寵物」等。

獨居群體也開始被社會認識，他們的生活方式逐漸被主流的輿論場關注。今年5月，騰訊視頻上線的《讓生活好看》就是一部以年輕藝人的獨居生活為切入點的觀察類綜藝。節目邀請了90後的鄭爽、許魏洲、伍嘉成、80後的柳岩等，關注一系列獨居年輕人會遇到的生活問題。

在貝殼找房針對30個城市的獨居人口統計中，排名前五的城市分別是上海、重慶、北京、廣州和深圳，其中TOP4的城市集中了總數41%的獨居人口。國金證券也指出，超過一半的單身青年都居住在一線城市和超二線城市。

大陸旅行攝影師蘇妙出生於1988年，她說自己是重度空巢青年的代表。她表示，絕大多數的所謂空巢青年應該都是自己的選擇。80後的我們父母基本上都是60後，他們那一代人的生活沒有太多的選擇餘地，但現在不一樣，你可以選擇做公務員，可以選擇網際網路創業，也可以選擇做自由職業。

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(中時電子報)