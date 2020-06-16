「安心旅遊國旅補助方案」將於7月推出，針對辦理自由行旅客住宿優惠活動，交通部觀光局表示，將補助各地方政府行政費用，提高補助申請案件審核、撥款速度，以期減少業者墊款壓力，同時達成刺激國旅、振興觀光產業目標。

觀光局去年9月推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，但近期媒體報導指出，澎湖業者表示，秋冬遊補助請款流程需半年以上時間。對此，觀光局表示，秋冬遊澎湖申請自由行住宿補助案件逾270萬筆，數量相當龐大。

觀光局說明，對此已補助各地方政府行政費用因應，並透過委外辦理或增聘臨時人力方式，在旅宿業者送出紙本補助申請文件後全力加速核銷。澎湖縣政府自活動開始即持續辦理核撥作業，今年2月已將1月前送府的無疑義補助申請案件全數撥款完畢。

觀光局表示，澎湖縣政府2月已提醒尚未送件的旅宿業者應於限期內儘速送件，3月已全數審核無疑義案件並撥款完畢，若查有超賣、重複請領、不實申報等相關疑義等不符規定者，則不予撥款。觀光局指出，業者若有疑義應直接洽地方政府查詢，以利釐清問題所在。

(時報資訊)