前高雄市長韓國瑜遭罷免後，國民黨革實院羅智強日前直言，民進黨下一步將針對另3位非民進黨籍的直轄市長，進行「除秀、殺柯、儆侯」。國民黨嘉義市議員陳家平則表示，民進黨若罷免玩過頭將引火上身，等著被民意反撲。

93萬罷韓之後，羅智強表示，民進黨的下一步將是趕盡殺絕的開始，民主制衡的結束！他說台中市長盧秀燕、台北市長柯文哲以及新北市長侯友宜將成為下一個目標。對此，侯友宜指出，守本分是他工作40多年來的態度，他要把市民要求的事情做到位，外面政治紛擾他不在意。柯文哲則說擔心這沒用，但請大家忘了他的存在，他現在民調很低、很低調也很少發言，呼籲民進黨對國民黨窮寇莫追、適可而止。據《中評社》報導，陳家平直言，民進黨如果罷免玩過頭，人民遲早會發現其操弄民粹的伎倆，屆時將引火上身，等著被民意反撲。

對於罷韓引發藍營選民和韓粉不滿，在全台針對綠營政治人物發起罷免活動一事，陳家平直言，只要是對的行動，他會支持。他說國民黨該勇於站出來相挺，把人民心聲表達出來，讓執政黨知道人民的憤怒及人民想要的是什麼麼，「國民黨是時候硬起來了」。

(中時電子報)