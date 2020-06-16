台灣民眾黨日前接連爆發醜聞，又傳內鬥嚴重，「茶壺風暴」持續悶燒。立委蔡壁如向來被視為是柯文哲的代言人，但兩人關係疑似生變，蔡壁如自走砲的性格讓柯文哲很是傷腦筋，而蔡壁如進入國會後，成為媒體追逐的焦點，似乎也讓柯文哲很不是滋味。

蔡壁如進軍國會，柯文哲親近幕僚向《鏡週刊》透露，蔡壁如因離開市府核心，不再與柯天天碰面，兩人常起口角甚至冷戰，關係降溫，加上蔡多次發言讓柯不滿，像是先前張益贍、蔡宜芳爆發不倫風波，據傳柯看到新聞後不滿蔡的保母說，還曾問幕僚有意見怎都不舉手？竟得到「因為你曾說過蔡的話如朕親臨」的回應。

柯文哲無情又多疑，難忍黨內有人取代他成為媒體寵兒，知情人士表示，柯文哲連任後團隊有意讓他少發言，改由副市長黃珊珊站上第一線，但蔡壁如選上立委後開始面對媒體，自走砲的發言方式就像女版柯文哲，成了媒體焦點，恐讓柯文哲有點吃味。

報導指出，柯文哲曾問幕僚，「「你們一群男人怎麼鬥不過一個蔡壁如」，甚至下令除了組織部事務，其他蔡壁如都不要管，而蔡也將重心轉往屏東崁頂、恆春鎮長的補選工作，似乎相當落寞。柯雖有意削弱蔡在黨內的權限，但也感嘆一將難求，幕僚則認為兩人比較像是「小孩子在吵架」，在沒人可取代蔡的狀況下，兩人鬧彆扭只會讓幕僚不知道要聽誰的，無所適從。

(中時電子報)