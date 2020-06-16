藝人陳子玄去年底宣布和老公陳建隆離婚，4年婚姻就此畫下句點，此外加上照顧發展遲緩的兒子，似乎讓她備受檢視承受不小壓力，昨晚在臉書發文：「不要拿放大鏡對著我好嗎？我真的好累。」言語中透露著些許無奈。

陳子玄表示前陣子許多跟她沒交集的人，寫了許多關於她的文章，沒想到許多人因此相信，讓她心裡相當難受，至於被問到為何不解釋？她表示解釋了就代表自己相當在乎他人眼光，不斷在尋求他人認同下過活，雖然演員身份容易受到外界關注，但她表示卸下此身分也只是雙親的女兒，寶貝兒子的母親，一樣也是個平凡人，不禁感嘆：「不要拿放大鏡對著我好嗎？我真的好累」。

對此網友紛紛留言安慰：「你太善良了！寧願讓自己被誤會，也寧可把所有苦往肚裡吞」、「 別想太多，妳辛苦了！做自己就好了！別管別人說什麼」，對此陳子玄則留言感謝網友關心，也坦言心情已經好多了。

(中時電子報)