川普指波頓新書洩漏國家機密 出版就違法

美國總統川普周一說，前國安顧問波頓（John Bolton）要是出版有關他任職白宮時期的新書，不但會違法，還將面臨刑事責任。

據路透報導，川普說，波頓明白，他的新書中有機密資訊，而任何能接觸敏感情資的前政府官員要出書，都必須完成必要的法律程序，但他並沒有這麼做。「我身為總統，會視與我進行的每次對話為高度機密，」川普說，「所以那意味著，要是他寫了書，並加以出版，他就違法了。」他並強調，「那叫做刑事責任，而那可是件大事。」

而司法部長巴爾（William Barr）說，該部會設法讓波頓完成相關的法律程序，並「將機密資訊進行必要的刪除」。

波頓在位519天期間，和川普對廣泛的外交政策問題存有重大歧見，去年9月被這位白宮主人開除。而他的新書名為《事發機要室：白宮回憶錄》（The Room Where It Happened: A White House Memoir），預定6月23日出版。

出版商「西蒙與舒斯特」（Simon and Schuster）上周五說，新書披露了内幕，讓人得以一窺川普反覆無常，為所欲為的決策過程。

(中時電子報)