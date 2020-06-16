北京近日新增79例新冠肺炎確診個案，引起各界討論，胸腔暨重症醫師黃軒指出，殘酷的第二波疫情恐再起，想阻止第二波疫情，就是期待有效的藥物、疫苗問世，且各國應對疫情一事誠實，畢竟錯誤的決策，恐賠上千萬名國民的生命。

黃軒醫師表示，台灣新冠肺炎疫情趨緩，但全世界每天確診數仍以12至14萬的數字增加，近日全球的確診數也將突破800萬人，而北京近日也新增79例新冠肺炎確診個案，引發人們擔憂殘酷的第二波疫情將再起。

黃軒醫師指出，其實「第二波」用白話來說就是，在指定國定區域內，最初的潮湧被削平後，又突然增加病例，而第二波最常見就是在「流感」，病毒便種在世界各地傳播、消退然後過幾個月，又回來遍及大部分區域。

黃軒醫師推測，第二波疫情恐與三個「沒有」相關。目前還沒有藥物可確定治療此病，而此新興疾病是由新的病原體引起，多數人不具免疫力，卻仍無疫苗可注射，另外就是許多國家「沒有誠實」，不論是為政治目的、經濟利益考量，大家各圓其說、各自解封。

黃軒醫師解釋，當一個國家的疫情尚未「清零」或「達成可控制目標」，就表示能解封，這就是沒有誠實，也讓第二波疫情容易再起，更具體來說，就是第一波平下來，其實都是假象而不自知，而所謂的可控制目標，就是檢測呈陽性比例，連續14天要維持在5%或更低。

黃軒醫師說，想阻止第二波疫情，就是期待上述的「三個沒有」變成「有」。目前最被看好的希望之藥為「羥氯奎寧」、「瑞德西韋」和「法匹拉韋」，三者都還在臨床試驗階段；另疫苗部分，美國生技藥廠莫德納也公布在第一階段人體試驗出現「正面」效果，若一切順利，也許秋季時救命疫苗就能問世。

黃軒醫師也說，最後就是要「真實分階段取消行動限制」，世衛組織（WHO） 建議，各國應以該國的實情變化，分階段取消行動限制，其中馬來西亞就做得很好，政府迅速發布行動管制令，並分不同階段變動，其死亡率僅1.4%，低於全球平均的5.7%。

黃軒醫師表示，「一個病人錯過了自己的黃金治療時間，犧牲的只是自己生命，而一個國家決策者，萬一錯過了防疫的黃金時間，那得賠上千萬名自己國民生命！」

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(中時電子報)