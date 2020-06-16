全訊(5222)送件申請上櫃。

全訊成立87年6月，主要產品為固態功率放大器與模組，以及微波次系統產品，董事長兼總經理為張全生，目前股本為3.77億元，108年合併營收為5.69億元，稅前盈餘為1.67億元，每股盈餘為3.84元。

(時報資訊)

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