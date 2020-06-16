小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（16日）財經重點。

【1】台積電棄息賣壓來了

台積電即將於18日除息2.5元，17日為參與除息最後買進日，受到美國多州及大陸北京第二波疫情風險提升，美國電子盤及亞股15日全面大跌，台股再重挫逾百點，盤中一度摜破11,300點關卡，市場對台積電提前啟動棄息賣壓模式，外資提款20億元，最後股價收309.5元跌6.5元，310元關卡宣告失守，再度面臨8兆元市值保衛戰。

【2】疫情第二波、南北韓緊張… 全球股市驚跌

由於北京新冠肺炎確診人數連兩天創新高，加上美國許多州感染人數也持續上揚，全球第二波疫情似已有來襲之勢，並威脅經濟復甦，投資人恐慌情緒再起，摜壓全球股市周一全面大跌，再加上南北韓情勢緊繃，韓股更暴跌近5％。

【3】疫亂情迷 台股避險情緒升溫

新冠肺炎疫情再起擔憂，外資對台股避險情緒攀高，15日終止連十買，轉為賣超156.48億元，持有元大台灣50反1的張數更高達254.88萬張，創史上新高。分析師認為，台股有月線、季線上揚及資金行情為靠山，但仍需小心謹慎。

【4】38檔銅板股各擁題材 漲逾9％

台股自高點拉回後一路呈現價跌量縮型態，資金流15日也從高價集團向外散出，除大立光（3008）勉強撐於平盤附近外，其餘千金及準千金股全數拉回，反觀銅板股順利獲買盤點火，云辰（2390）、中菲行（5609）檔檔強勁。

【5】7／1新制 確保壽險實現長期承諾

金管會主委黃天牧15日表示，壽險保單訂價應「反應準備金利率與商品結構成本」，若保單賣一張、虧一張，最後發生問題，還是政府、全民及保戶要面對。即處理問題保險公司還是可能由國庫或全民埋單，所以金管會7月1日要上路的新制，是為了確保壽險公司能實現對保戶長期的承諾。

(中時電子報)