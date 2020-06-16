各地今天高溫炎熱，午後山區近山區局部雷陣雨。氣象專家吳德榮說，今天到周五(6/19)連續4天高溫飆破36度，將是今年以來最高溫。氣象局指出，周五至下周一（6/19~22）鋒面接近，中南部有雨、其他地區多雲高溫稍降仍悶熱，下周二到下周四(6/23~25) 鋒面抵達臺灣北部海面，西半部、東北部降雨機率增。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今天到周五(6/16~19)水氣減少，各地炎如盛夏，最高溫36以上，將是今年以來氣溫最高的幾天。山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

氣象局表示，周五至下周一（6/19~22）北側鋒面逐漸南移接近臺灣北部海面，臺灣位於鋒面南側，吹著潮濕西南風，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量增多，午後有局部短暫雷陣雨。因降雨及雲量增加影響，高溫稍降，但仍感覺悶熱。下周二至下周四(6/23~25)鋒面位於臺灣北部海面，天氣不穩定，西半部、東北部降雨機率略增加。

(中時電子報)