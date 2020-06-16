陳揮文臉書。

高雄市議會議長許崑源不幸墜樓過世，高雄舉市哀悼，包含南華商場、新堀江入口都有人設立追思看板，新崛江入口白色看板上更寫著「悼許崑源議長，感恩有您」，並署名「大高雄市都市經濟發展質詢委員會」、「大港埔都市經濟發展質詢委員會」。

但資深媒體人陳揮文在臉書上踢爆，有惡劣網友將新崛江看板P上「跳樓大拍賣」五個字，充滿惡意的改圖使人毛骨悚然，令人髮指的行為讓他不禁想問，「這是民主，還是暴政？這是言論自由，還是網路霸凌？」

這張照片也引起網友的眾怒，痛批「可惡透了，到底人性本善還是惡？」、「對台灣式的民主絕望很久了！但居然道德淪喪到這地步」、「因為這些人都覺得好玩不用負責任」、「水準之低，讓人無言」、「台灣已經變成沒有是非對錯，和沒有道德標準的地方」、「台灣已漸漸地無是非，無道德，無倫理了」。

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(中時電子報)