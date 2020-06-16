(翻攝陸生返台推動組臉書／簡立欣台北傳真)

陸生返台推動組16日晚間去信給中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中，訴求「多次核酸檢測＋隔離和按省市分批入境」的防疫措施，陸生們表示希望能從防疫專業得到合理回應，不要將學生帶入政治親疏。全文如下：

陳時中部長，您好

我們是一群陸生，

為了在返台時保障大家的安全，我們提出更嚴格的兩點防疫舉措，在境外生入境規劃定案前，希望您從防疫專業給予回應。

舉措1，依據台大公衛學院建議，登機前、抵台後2次核酸檢測，加上提前在所在地區開具核酸檢測證明（3次核酸檢測）並配合隔離措施。

舉措2，根據中國大陸各省的疫情現狀，逐步解封，對疫情相對趨緩的省份陸生， 2次或3次核酸檢測並配合隔離措施。

根據我們對800名左右陸生的防疫意願調查，大家的防疫配合程度都很高，尤其是急迫回去的畢業生。

陳時中部長，您指揮防疫140多天，我們返校的訴求就堅持了140多天。我們呼籲，境外生返台不要帶入政治親疏，我們對返校的堅持，在此傳達給您。

等待您的回覆，謝謝！

陸生畢業生群體

(旺報 )