永彰(4523)上周四股東會完成新一波董監事改選，交棒給新任董事長顏明宏，顏明宏曾擔任外商瑞士銀行財富管理執行副總裁，上任後馬不停蹄，昨天前往永彰位於桃園觀音廠視察並與工會座談了解公司營運，顏明宏表示，維持正常營運，穩定軍心以及擬定營運改善計畫，盡快轉虧為盈為首要工作重點。

永彰原任董事長鄭萬來因70歲屆齡退休，考量公司須因應全球化競爭浪潮注入年輕新血，已表達不再續任，交棒給顏明宏以個人名義擔任新任董事長。

永彰日前澄清媒體報導，永大大股東寶佳並未持股2成股權，而永彰是永大子公司，持股約20％，產品主要為汽車空調，以OEM市場為主，出貨給國內車廠裕隆、中華車、供應福特國產汽車；車用電子主要客戶為裕隆集團，但國內車市面臨進口車挑戰，也影響到相關供應鏈表現。

永彰於民國76年由永大創辦人許雲霞次子許作鈿創立擔任董事長，103年由鄭萬來接棒，曾是國內排名前1000大的績優廠商之一，但隨著大環境挑戰，永彰在新一波董事會改組交棒，新任董座顏明宏能否發揮長才擦亮昔日招牌，也受外界關注。

(時報資訊)