市場擔憂中、美疫情再起，投資氛圍低迷，不過FED宣布，將於週二(6/16)開始透過二級市場公司信貸工具 (SMCCF)購買個別企業的公司債，加碼刺激經濟復甦，亦助美股反彈力道，四大指數全數收紅，漲幅介於0.62至1.43%，指標股特斯拉漲逾5%，蘋果、美光漲逾1%，台積電ADR僅漲0.04%。

週一台股未能站回5日線(11,525點)以及10日線(11,456點)，盤中跌幅擴大，疫情再掀疑慮，賣壓湧現，指數最終下跌123.68點，跌幅1.08%，收在11,306.26點，成交金額為1,754.99億元。三大法人合計賣超169.05億元，外資賣超156.27億元、投信買超12.22億元、自營商賣超24.99億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量縮，整理格局不變，後勢不宜呈現量價背離。

（2）均線：支撐為月線(約11,200點)附近，壓力為11,700點附近。

（3）技術指標：KD交叉向下，整理格局，且留意上週五(6/12)空方缺口壓力。

週一櫃買指數跌幅0.3%，收在151.41點。支撐為月線(約149點)附近，壓力為156點附近，KD交叉向下，短期均線未能站回，屬整理格局。

觀盤重點，指數在疫情再次出現疑慮下，上方呈現空方缺口壓力，不容小覷，短線上空方缺口不封閉，資金比重不宜超過五成。

操作建議採區間來回為主，不宜過度追價，靜待明顯支撐浮現，或封閉缺口再積極布局，短線台股選股方向可留意半導體、車用、內需、NB/伺服器、生技、高殖利率等。

(時報資訊)