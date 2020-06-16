1名居住在桃園年近40歲的熟男，因迷戀女童的怪癖，多次藉由網路交友上的高超話術，篩選出未成年女網友後，進而相約外出趁機猥褻。甚至在得知女童就讀學校後，多次在校區附近外徘徊，女童雙親得知後憤怒找上熟男理論，並要求「簽下切結不可再與女兒見面」。然而熟男不死心，打聽到女童在醫院照看親人時，藉機強拉至醫院公廁強行猥褻，女童雙親因無法再容忍，進而決定向熟男提出告訴。

據了解，年近熟男是在交友軟體上與女童認識，2人交談甚歡後相約而出，並在後續交往期間發生17次性關係運動，直到被女童雙親發現，憤而找向熟男理論，並向他要求簽下「永不可再靠近女童」的切結書。

然而，熟男不願放棄，多次前往女童就讀學校徘徊，也在社群平台公然宣布正與女童交往，甚至打聽到女童在醫院照看親人，立即前去醫院將女童強拖帶到公廁裡猥褻。女童雙親無可再忍，決意尋求法律協助，進而向熟男提出告訴。

(中時電子報)