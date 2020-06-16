現代人交友管道多元，透過網路交友變得稀鬆平常，但小心潛藏在裡頭的安全危機！英國有位45歲男子馬丁（Martin Conway），日前透過交友網站，認識一名女子喬凡娜（JovannaLovelace）。兩人網站聊天相談甚歡，相約在倫敦第一件見面約會，並在首次碰面就接吻，但就是這一吻，讓馬丁染上了皰疹病毒，不但出現類似流感症狀，口腔也出現潰瘍。馬汀認為自己生病，與女伴接吻有關，現在氣得向喬凡娜求償醫療費用，一開就要求519萬元台幣的賠償金。

根據《太陽報》報導，馬丁是一名私人教練，他先前透過社交網站Meetup.com認識喬凡娜，兩人因為聊得投緣，遂相約在倫敦首次見面約會。馬丁在與喬凡娜第一次約會時，兩人就有了接吻的親密接觸，沒想到在約會完沒幾天，他就出現類似流感的症狀，口腔也開始潰瘍，後來確診罹患皰疹病毒，他竟將染病的罪魁禍首，推給曾與他親吻過的喬凡娜。

馬丁憤怒地說，他現在罹患這個病，有極大的風險會併發具破壞性的偶發性腦炎，自己也因為生病，不能再騎自行車了；他很生氣喬凡娜應該要在接吻之前，就告知他自己有皰疹一事。因此，馬丁對喬凡娜提告，並要求對方支付13萬6328英鎊（約519萬元台幣）的賠償金。但被馬丁提告的喬凡娜感到莫名其妙，她否認自己有皰疹，並拒絕負擔任何責任與賠償。

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(中時電子報)