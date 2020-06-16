聯準會宣布一項與其購買企業債計畫相關的措施，使近來因新冠肺炎新增確診數激增而備受打擊的投資信心為之一振，周一華爾街股市收高。

美國三大指數午後由跌轉升，因聯準會決定在其「次級市場公司信貸融資機制」（Secondary Market Corporate Credit Facility，SMCCF）採用一種檢索方法，使投資組合更加多元化。

Slatstone Wealth LLC首席投資策略師Robert Pavlik表示：「毫無疑問，市場喜歡這個消息，誰不喜歡有更多的蛋糕與冰淇淋？這將促使交易員買進個股與承擔較高風險，因為聯準會為債市提供支持，並加大壓制利率的力道」。

周一收盤，道瓊工業指數漲157.62點或0.62%，為25,763.16點。標普500指數漲25.28點或0.83%，為3,066.59點。那斯達克指數漲137.22點或1.43%，為9,726.02點。

標普500指數11大類股全面收高，周期型股票領軍，金融股收漲1.38%，漲幅最大。銀行股指數大漲1.6%。Pavlik表示，銀行的資產負債表上可能有一堆企業債，現在出現買家了。高盛、美國運通漲逾2%。

(時報資訊)