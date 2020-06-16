東典(6588)辦理上市前現增發行新股公開承銷，昨(15)日完成競價拍賣開標，市場反應熱烈，吸引投資人高度參與，順利拍賣成功，預計7月1日上櫃掛牌。

東典本次競價拍賣合格投標量達32,320張，超額認購比率達13.87倍，其中法人得標數量佔總得標數量為18.24%；本次競價拍賣得標價最高每股124元，最低101.6元，均價104.89元。後續辦理公開申購之價格為68元，公開申購張數為782張，申購期間自6月17日至6月19日，6月23日為公開抽籤日，預計7月1日上櫃掛牌。

東典生產光學薄膜濾光片，累積近20年生產經驗，產品種類多，包括高密度多工分波器(DWDM)、低密度多工分波器(CWDM)、增益平坦濾波器(GFF)、波段分波器(Band Separators Filters)、抗反射膜及截止濾光片等。

5G時代來臨，隨著傳輸距離變長，以及戶外基站對於寬溫要求提高，需要兼容多通道，韓國基站規格均以DWDM為主，中國部分電信商前端採CWDM，後端採用DWDM。以韓國今年5G基站30萬座計算，預估濾波片需求量約0.27億片，目前就東典年產能來看，市場需求遠大於供給。

(時報資訊)