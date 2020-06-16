北京接連爆出新冠肺炎本土確診案例，引發世界衛生組織（WHO）關切，正調查這一波疫情爆發的源頭和程度。大陸國家衞健委今（16）日公布，新增32例本土病例，其中北京27例、河北4例、四川1例，另有8例境外移入，而北京5天內已累計新增106本土病例。北京確診病患目前在首都醫科大學附屬北京地壇醫院治療，院方表示，已啟用6個應急病區接診，考量病患可能增加，也將調增值班人員。

據《東網》報導，醫院主管醫療護理副院長吳國安表示，11日疫情復燃，新增病例導致醫院緊急騰空應急病區，陸續啟用4個病區收治確診病例，而目前收治的病患，多為普通症狀，也有一些輕症、無症狀病人，另有一名危重患者入院時需轉入深切治療部使用呼吸機，並於15日裝上葉克膜。

吳國安認為，為遏制病情轉化重症，院方安排多名重症治療領域專家，加強病情監測，密切關注病情變化。

該院醫務處處長馬剡芳指出，短時間收治大量患者，對醫療人力資源調配是極大考驗，在應急病區原有12名醫生、20名護士的基礎上，第一時間從各科抽調人手，但在復工後，門診量已接近以前的70%，疫情再起，增加工作量，加上天氣炎熱，醫務人員工作條件非常艱苦。

(中時電子報)