高雄市議長許崑源墜樓輕生，但竟有網友引用法醫高大成之前在節目上分析墜樓的影片，指許崑源墜樓是他殺。讓高大成氣到大罵垃圾，沒想到韓粉不死心，居然去騷擾高大成助理，稱他們是正義的一方，高大成對此感到傻眼，強調死因諮詢僅接受死者家屬、委任律師。

《三立新聞網》報導，2017年前國民黨台北市議員李新墜樓輕生，高大成在政論節目《54新觀點》上，以自身多年法醫經驗，談論法醫鑑定方法，高提及「一般來說，其實墜樓輕生占了八成，意外占一成半，只有0.5成是他殺。所以一般法醫看到墜樓，大概都認為是自殺，因為你要引誘一個人上去，在將人推下來，除非是雙方是熟人，不然不可能」。

高大成談及一起著名的他殺墜樓案件，就是一個董娘和一個小鮮肉司機因日久生情，發生關係。後來董娘幫小鮮肉司機在外面租了一個房子，董娘有時就會去那和小鮮肉住個幾天，但是交往久了，感情慢慢變淡，董娘想跟小鮮肉分手，可是小鮮肉不願意，兩人在八樓大吵，結果董娘不小心將小鮮肉推下樓。

高大成再表示，剛開始董娘報警還稱小鮮肉是自殺，但是警方鑑識組到場卻發現不論在死者衣服上，還有八樓欄杆上，指紋都非常亂，現場採證發現董娘的指紋在其中。而在死者的指甲中，也驗到董娘的上皮細胞皮屑。更重要的是，死者跌下來的距離，雖然在八樓，但死者墜樓的拋物線已經太遠，超過五公尺，讓偵察案件的警方都認為是他殺。最後董娘承認，兩個人爭吵，自己不小心失手把小鮮肉推下樓，案件才宣告偵破。

沒想到這樣的一段談話，竟遭網路有心人士友惡意剪輯，拿來扯上許崑源之死，故意誤導「許崑源是他殺的方向」。這樣的移花接木，讓高大成感到非常困擾，在臉書拜託大家檢舉下架該影片，而該影片現在也遭Youtube移除。高大成更砲轟，做這種事情的幕後人士行為根本就是「就是下X、垃圾」。

本以為風波應該到此停息，但許多韓粉至今還是不願相信事情的真相。高大成昨凌晨在臉書附上一張Line對話圖片，內容是韓粉打電話給高大成助理，來問許崑源被四個人丟下是真是假，更說他們是站在正義的一方，讓助理非常傻眼，直言「瘋人一堆」！

法醫高大成臉書。（摘自法醫高大成臉書）

對此，高大成無奈強調，「韓國瑜KMT的支持者真是厲害！竟然可以神通廣大的查詢到我助理的私人手機。下一個鈴聲響起的會是小弟高大成嗎」？高大成更溫馨提醒：死因諮詢僅接受死者家屬、委任律師。

法醫高大成臉書。（摘自法醫高大成臉書）

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)