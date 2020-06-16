台中李姓女子因不滿男友「小明」劈腿，竟趁男友睡著時，偷偷翻拍他手機內與另名女友「小芬」的性愛影片，還傳LINE恐嚇對方、表示「我會私下分享給大家看」、「叫他們給你看，好讓你錄影存證」，讓小芬心生恐懼，台中高分院依妨害秘密罪判處李女3月有期徒刑，可易科罰金。

判決指出，李女與「小明」是男女朋友，且「小明」同時間又與「小芬」交往，2018年6月間，李女趁著男友在汽車旅館睡著、且手機玩遊戲掛網沒上鎖時，偷偷打開男友手機，發現「小明」與「小芬」拍攝的兩人性愛影片及私密照，便擅自盜錄影片內容到自己手機。

幾天後，李女陸續以通訊軟體LINE傳影片截圖給「小芬」，同時傳訊息恐嚇對方，表示「我還會放到你的臉書，任何一個能傳播的網路管道。記得一定要錄影存證」、「我已經把影片放在臉書了」等內容，讓「小芬」心生畏懼、擔心隱私曝光，嚇得向警方報案。

李女出庭時辯稱，影片內容是「小明」自己與她分享的、且她否認將影片傳給其他第三人等等，但法官認為這些都是卸責之詞，考量其學歷、家境及工作情況，且認為李女犯罪時是因受刺激才引發此動機，判處她有期徒刑3月。

(中時電子報)