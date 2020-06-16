台灣是水果王國，一年四季都有各種好吃又營養的蔬果，尤其是盛產季節，不僅生產的量多，品質也很好。炎炎夏日，大家最愛吃西瓜，多汁解渴又去暑氣，不過，這個迷人的水果不僅僅是口感好，也有很好的營養價值。

西瓜全身上下都有用處。西瓜果實性味甘、寒、無毒。有清暑、瀉火、泄熱等功效，被稱為「天生白虎湯」。中醫師吳明珠表示，由於白虎湯本是由知母、粳米、石膏、甘草等藥材組成的藥方，主要是治療熱病大汗出、大渴、大熱、惡熱及中渴煩悶而渴者，常應用於日射病、急性熱病口渴、原因不明高熱等症，而性味甘寒的西瓜，本身就有解暑除煩、收澀汗液的作用，所以，當感覺暑熱難耐時吃一片西瓜，效果更勝白虎湯。

而西瓜子仁有清肺、潤腸、止渴、幫助消化等作用西瓜的根、葉也可藥用，水煎服，可治療腸炎腹瀉、痢疾等症。睡前吃，易腹瀉夏天很容易因為汗多而長過敏疹的人，清涼香甜的西瓜清熱解毒的效果，比綠豆湯還快，但是也因為西瓜太甘寒的特性，所以，脾胃比較虛弱的人，應避免吃猛吃西瓜，容易引起腹瀉。

西瓜要什麼時間吃最好？吳明珠建議，最好在午餐時當餐後水果，或是運動過後補充水分之用。而腸胃弱的人，應避免太晚吃西瓜，俗話說「西瓜吃太多，晚上容易『反症（台語）』」，意思是說，若是本身體質寒涼，而晚上濕度大陰氣又盛，水分補充太多就會腹瀉。

不過，吃西瓜會腹瀉，有時候和體質沒有關係，而是因為夏天天氣太熱了，西瓜切開沒有馬上吃，即使後來拿到冰箱冷藏，還是可能會酸敗，吃了就會壞肚子，而女性月經來潮時也不宜吃太多西瓜。

(中時電子報)