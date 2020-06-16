吳奇隆與劉詩詩去年4月生下兒子「步步」，升格當爸爸的吳奇隆近日登上實境節目《奇妙小森林》，展現育兒技巧，而吳奇隆卻在節目中被女星鄭爽問到「還會生嗎」、「老婆小孩誰最重要」等麻辣問題，吳奇隆也大方回應了。

《奇妙小森林》找來吳奇隆、鄭爽、張新成、譚松韻一起照顧6位素人萌娃，其中，吳奇隆是唯一已婚有小孩的代表，也引來鄭爽好奇問吳奇隆會不會生第二胎，對此，吳奇隆則笑出笑容說：「這不是一個人說了算」，意指也要和劉詩詩討論。

而大夥兒搭車閒聊時，鄭爽先是好奇吳奇隆兒子小名「步步」的由來，吳奇隆則說是因夫妻的定情作《步步驚心》而取為步步，另一方面是希望兒子能更一步一步、按部就班的生活與成長。

被問老婆、兒子誰重要，吳奇隆展現高EQ暖心回應。（圖／取材自新浪綜藝微博）

鄭爽接著更麻辣問吳奇隆「那你覺得老婆和孩子誰最重要？」讓一旁的譚松韻直呼：「這是送命題」，不過吳奇隆則是神情自若說：「不管誰重要，都會比自己重要，因為他們都是需要保護的。」吳奇隆的暖心回答被網推爆，讚他不只父愛爆棚、更是寵愛詩詩。

(中時電子報)