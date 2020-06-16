統一（1216）旗下包裝容器大廠統一實（9907）15日公告，旗下子公司天津統實飲料有限公司向天津統一企業，取得位於天津市空港經濟區一處不動產使用權資產，面積約2,372坪，交易總金額逾人民幣2,138萬元（約合新台幣8,940多萬）。統一表示，是要用於擴增產線之用。

統一表示，目前統一實業在天津市空港經濟區原就有一條生產線，此次取得新的不動產，將增設第二條飲料包裝產線，未來除了集團內的飲料包裝外，亦可用於支應集團以外的客戶飲料包裝之需求。

據統一實官網，目前在大陸有十個生產基地，分別位於江蘇無錫、北京、天津、江蘇泰州、江蘇昆山、福建漳州、廣東惠州、廣東湛江、四川成都（兩個）。其中，九個廠是PET瓶飲料包材及充填廠，另跟日本大和製罐合資的無錫統和新創包裝科技公司，則用來生產NBC新型瓶罐。

統一實是統一持股45.55％的子公司，2020年首季稅後虧損0.9億元，比去年同期獲利減少2.19億元。統一表示，主要係受疫情影響，飲料包裝業務及鐵產品之營收及毛利減少，以致首季呈虧損。累計今年前五月合併營收112.26億元，年減14.95％。

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