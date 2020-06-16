美國股市周一經歷了一次戲劇性的逆轉。在聯準會暗示將通過債券購買計劃包括個人公司債券之後，周一道瓊工業指數原本開盤走低，一路爬升以25,763作收，上漲157.62點或0.6％。

MacKay Shields經濟學家史蒂夫（Steve Friedman）認為，聯準會決定購買廣泛的公司債券，並透露必要時還會增加額度，這代表了聯準對二級市場公司信貸融資採取更主動的策略，而非被動。

新冠肺炎疫情方面，上周五傳出美國感染率上升，加州、德州、佛州等其他幾個州病例攀新高。另一方面，中國北京也傳群聚感染，關閉了最大的食品批發市場，中國經濟數據弱於預期，市場擔憂再起。

但隨著白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）發表美國經濟數據看好，可能實現V型反彈的言論後，加上美聯準會周一發布消息，美股周一開高走低，BAND、Zoom Video、Datadog、Dexcom漲幅強勁。

美股三大指數周一收盤情形：

道瓊工業指數上漲157.62點，或0.6％，以25,763.16點作收。

標普500指數漲25.28點，或0.8％，以3,066.59點作收。

納斯達克上漲137.21點，或1.4％，收於9,726.02。

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(中時電子報)