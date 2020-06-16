台北君悅酒店的〈寶島北部粽〉，內餡是滷製國產五花肉、栗子、鹹蛋黃、整顆干貝，以及台灣香菇等傳統食材，8顆1380元。（圖／台北君悅酒店）

台北晶華酒店〈晶華三元及第粽禮盒〉每套680元，內含3款府城經典風味迷你粽各4顆，以一口粽形式呈現。（圖／台北晶華酒店）

「我食此不盡，可四片破之，剩餘權當晚食」，這是古代《南齊書》中記載，皇帝吃了巨無霸級的〈廣蒸粽〉 後的「心得感想」。

又稱〈裹蒸粽〉的〈廣蒸粽〉，源於以出產端硯而聞名的中國廣東肇慶，因內餡用料豐美 級，加上體積壯碩巨大，一顆常常就可以「抵一頓飯」，或同時供4至6人共食。所以每至端午節，五星級觀光飯店幾乎都會推出〈裹蒸粽〉，以「高檔頂級兼體面」搶攻送禮商機。

不過，近年餐飲業吹起「台風」，連帶亦使台式粽成為今年五星飯店粽子新嬌客，包括寒舍集團旗下台北喜來登飯店、寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店與礁溪寒沐酒店，六福旅遊集團、台北晶華酒店、君悅酒店，以及國賓飯店、美福飯店與萬豪酒店等，都推出了傳統台式粽讓客人選擇自食或送禮，且其中多數以香氣濃、味道重的北部粽為主，蔚為新趨。

同樣都是台灣粽，南北主要差異在：南部粽用生米、熟料包在粽葉中，然後水煮煮熟，粽內米飯較濕潤，口味較清淡。北部粽則是將餡料先炒香，然後和炒過的米，或煮過的米拌在一起再包入粽葉蒸熟，所以味道較重、香氣較較濃。大概是因作法和裹蒸粽接近，今年五星飯店出的台式粽多以北部粽為主。

台北君悅酒店今年有一款〈寶島北部粽〉，8入禮盒1380元，標榜將圓糯米與長糯米以獨家比例混合後，先泡水兩小時再瀝乾蒸煮30分鐘，隨後加入由紅蔥頭、蝦米、台北君悅酒店特殊配方滷製而成的五花肉、栗子、鹹蛋黃、整顆干貝及台灣香菇等傳統北部粽食材，包入粽葉內再蒸煮30分鐘而成。

寒舍集團今年推出了一款〈寒舍台式粽〉，每組6入1,080元、單顆200元，旗下台北喜來登飯店、寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店與礁溪寒沐酒店同步販售。標榜以北部粽概念遵循古法手工製作，食材是以選肥瘦交疊的上等豬五花以老滷燉製入味，搭配埔里香菇、北港花生、鹹蛋黃、黃金板栗及爆香油蔥酥等內餡，由內而外隨著溫熱糯米的色散發濃郁香氣。

台北美福大飯店〈飄香無敵海景粽〉是以南美貝、海參以及花枝以三杯醬汁大火快炒調味，糯米混合九層塔碎末拌勻後再次炊蒸，每顆370元。（圖／台北美福飯店）

台北美福大飯店今年設計推出一款名字取得很特殊的〈飄香無敵海景粽〉，餡料有南美貝、海參以及花枝，標榜以台式三杯醬汁大火快炒調味，再將糯米與九層塔碎末拌勻後再次炊蒸，讓米粒吸飽塔香與海味，算是「台味粽」。

台北晶華酒店今年一口氣出了各種不同口味與大小的粽子，其中〈晶華三元及第粽禮盒〉內的粽子主打迷你一口粽，內含3款府城經典風味迷你粽各4粒，其中〈解元粽〉是綠豆粽， 主廚選用清熱去火綠豆，與精心挑選五花肉、蛋黃、香菇等用料一起入粽。〈會元粽〉是花生粽，強調嚴選雲林精實飽滿的土產花生，為香糯迷你粽增添台式在地風味。而〈狀元粽〉則是傳統粽，內餡是以肥瘦相間的五花肉、鹹蛋黃、香菇、花生等精選食材，包裹在糜而不爛的香Q糯米中，是古早味的南部傳統粽。

六福旅遊集團的〈開運究好粽禮盒〉，標榜依循傳統古早味北部粽製法，選用人道飼養的究好豬，新社香菇、栗子、開陽、鹹蛋黃等豐富食材入餡，每組5入售價為699元。(圖／六福旅遊集團提供）

六福旅遊集團今年有一款號稱道地北部風味的〈開運究好粽禮盒〉，依循傳統古早味北部粽製法，選用人道飼養的究好豬，新社香菇、栗子、開陽、鹹蛋黃等豐富食材入餡，每組5入售價為699元。民眾可於「六福美饌」官網購買。

國賓飯店〈御品雙味粽禮盒〉內有〈客家梅干黑豚肉粽〉與〈黑豚肉香菇粽〉各3顆， 每盒1150元。（圖／台北國賓飯店）

台北國賓飯店今年的〈國賓御品雙味粽禮盒〉，內有（客家梅干黑豚肉粽〉與〈黑豚肉香菇粽〉各3入，每盒1,150元。〈客家梅干黑豚肉粽〉是以客家食材梅干菜搭配黑豚肉，爽脆的口感與細嫩豬肉結合，再以香菇點綴傳遞經典滋味。〈黑豚肉香菇粽〉是以脂肪比例勻稱的黑豚肉，滷煮至腴美不膩與干鹹菜脯搭配得恰到好處，搭配香滷入味的香菇，餡料紮實豐富，洋溢寶島風情。

台北萬豪酒店的〈噶瑪蘭東坡肉粽〉，內餡有將煨煮至軟嫩腴化的噶瑪蘭豬五花肉，以及紅蔥酥、滷栗子、花菇及手工鹹蛋，每顆280元。（圖／台北萬豪酒店)

台北萬豪酒店的〈噶瑪蘭東坡肉粽〉，每顆280元，主攻台灣在地優質食材，廚師選用肥瘦適中、肉香四溢的宜蘭噶瑪蘭五花豬，汆燙切塊後以紅谷米、炸香的蔥、薑、蒜、洋蔥及冰糖、醬油、紹興酒、香醇濃郁的噶瑪蘭威士忌，反覆燉煮煨燒得軟嫩可口。然後將滷肉汁拌入蒸熟長糯米飯，加上紅蔥酥、填入滷肉、口感鬆綿的滷栗子、花菇及手工鹹蛋，包入粽葉而成。

(工商 )