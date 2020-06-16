陳沂和鍾明軒都是目前人氣頗旺的網紅，不過外界卻指鍾明軒是在模仿陳沂，對此陳沂表示將風格發揚光大，獲得更多人支持是無庸置疑，話鋒一轉則表示：「勉強自己去做一個根本不是自己的人，是很辛苦的事」，立刻引起網友議論。

陳沂表示鍾明軒曾私訊透露很很喜歡她，但卻語重心長表示：「勉強自己去做一個根本不是自己的人，是很辛苦的事」，她舉鍾明軒的影片為例，表示他雖充滿自信強調自己美貌，但某次聊到遇到LA來的粉絲熱情打招呼一事，由於對方一開始就介紹自己是美國LA來的，讓鍾明軒表示一定是自己氣場太耀眼，對方才強調自美國來好配合自身的高格調。

對此陳沂表示在路上遇過來自其他國家的粉絲，對方第一句話也是表明從哪個國家來，強調這很正常並非有炫耀之意，她分析鍾明軒這樣講反而顯得自卑，甚至認為美國高台灣很多等，更強調他自稱「國際美人」總跟網友說要有世界觀，那就該知道只有你喜不喜歡這個國家，沒有哪個國家比較高級。

(中時電子報)