罷韓案後，國民黨立委陳以信有關高雄「又高又雄」的發言引起論戰，近日他再喊「又大又直」，表示到大直明水路拜訪友人，窗外看出去的基隆河，果然是又大又直，難怪從荷蘭人取名「Langeracq」開始，就是形容這段河道又長又直。

陳以信先前在臉書感慨，「一百年前，日本人將打狗改名高雄，就是希望這個城市又高又雄」，卻被網友酸爆，罵陳以信不懂歷史。陳以信回應，批評者是只知其一不知其二，批評的人是在轉移焦點，並解釋高雄山是日本京都名山，是雄偉的山，山上也有日本人的護國神寺，當初沒有取名為跟高雄同音的高尾，是有其中的用意。

陳以信14日在臉書表示「高雄我知道大直新學到」，指出本號的基隆河河段被畫得相當筆直，介於奇武卒（北市大稻埕一帶）到答答攸之間，這條筆直的基隆河段，光就今天的地形來看，完全可確定係圓山到大直一帶的劍潭河段。

陳以信再以「又大又直」形容大直。（圖／摘自陳以信臉書）

陳以信說，本號的文字標誌「Langeracq」為荷蘭文，「lang」意為「長」，而「racq = rak」一字的原意，據《Van Dale字典》，是指「河道，特別是指兩山之間溪河的直流部份」，所以本字可譯成「長直河段」。「劍潭」與「大直」地名的來源，與基隆河在這裡形成筆直河段有關。

對此，網友表示「老梗要玩多久？想新的梗才有版面啦！」「看來還是很在意又高又雄阿」、「長又直基隆河到淡水河」、「幽默」，但也有人說「本來都覺得你的發言很有水準之上，結果高雄你都…，拜託不要再搞了」。

(中時電子報)