半導體先進製程與第三代化合物半導體的領航者汎銓科技與台新證券正式簽訂股票上市櫃輔導契約，希冀藉由與台新證券的專業合作，邁入資本市場。受惠5G及車聯網帶動全球半導體產業持續暢旺，汎銓以領先同業的專業分析技術，可望成為國內先進製程材料分析的領導品牌，該公司預計明年登錄興櫃。

汎銓專精於半導體製程研發初期的製程細微結構形貌分析及成分分析，如同「製程研發的領航者」，透過汎銓操作高階電子顯微鏡等分析設備儀器，搭配該公司自行研發的特殊分析技術工法，提供客戶高品質專業分析報告，是全球各大半導體廠商不可或缺的重要研發夥伴。

邁入5G及車聯網世代，相關終端產品多樣化應用需求急增。為因應此一趨勢的來臨，全球晶圓代工大廠與美系、日系半導體設備商持續研發先進製程微縮技術，帶動5奈米與下世代3奈米需求。第三代化合物半導體GaN/SiC因為具備優異的訊號傳輸特性，更符合5G及車聯網世代的要求，也吸引眾多半導體大廠逐鹿市場。

在中、美貿易紛爭未解下，中國、美國及其他先進國家已積極投入發展高階產品。雖然中國半導體在製程上仍相對落後台灣，不過汎銓早已洞悉未來中國市場發展潛力，超前佈署，已於台積南京附近設廠，預期未來將可受惠於中國半導體市場的成長。

同時汎銓的專長即在於半導體高階製程及材料分析，為了掌握高性能運算（HPC）及車用電子的發展趨勢及商機，汎銓更引進二次離子質譜儀（SIMS）分析，提供更高精準的材料分析服務，服務品質早已為受到國際大廠認定且信賴的專業分析夥伴，預期會是中、美貿易紛爭下少數受惠公司。

台新證券董事長郭嘉宏表示，台新證長期以豐富的輔導經驗與優異的造勢與配售能力，為企業客戶創造及提升價值，近兩年榮獲交易所與櫃買中心輔導上市櫃家數最多證券商第一名，更連續五年獲得《卓越證券評鑑》獎項，充分肯定台新證券在承銷市場持續領先的地位。公司將持續提供優質企業在業務成長及策略佈局上全方位金融整合性與解決方案的服務，有效提升客戶價值，成為客戶最佳的合作夥伴。

展望未來，中國大力扶植半導體產業，並訂出2025年半導體自製率達70％的目標。汎銓已於南京及上海設立據點，可即時為客戶做最完整且快速的分析，且其專業技術亦受許多國際大廠肯定，訂單量持續攀升，未來前景相當樂觀。

圖說：台新證券與汎銓科技簽約，正式啟動上市櫃輔導計畫，左一起為汎銓科技經營團隊分別為營運長廖永順、技術長陳榮欽、董事長柳紀綸，右三為台新證券董事長郭嘉宏。

(工商 )