是德科技（Keysight Technologies Inc.）是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司日前宣布其5G測試平台獲耕興（Sporton International Inc.）選用，以便為全球5G裝置市場，提供全方位的一致性和法規測試服務。

耕興是國際知名的測試實驗室，營運版圖遍及中國、台灣和美國。該公司使用是德科技5G測試工具，為客戶提供多元的測試服務，包括射頻和無線資源管理（RRM）設計驗證測試（DVT），以及一致性測試，以因應3GPP、GCF、PTCRB和CTIA等各大標準組織和認證機構的測試要求。

利用是德科技一致性工具套件，耕興可驗證在毫米波或FR2頻段運作的5G裝置。 是德科技的網路模擬測試解決方案，結合了緊縮場天線量測系統（CATR）電波暗室，以打造整合式空中傳輸（OTA）測試環境。 全球行動通訊供應商協會（GSA）的研究結果顯示，目前市面上112款商用5G裝置中，有將近三分之一都支援毫米波頻段。

是德科技通訊解決方案事業群資深總監曹鵬表示，是德科技對3GPP貢獻卓著，總計發表超過400項5G NR技術。我們很高興能為耕興提供5G一致性解決方案和橫跨不同領域的專業技術。是德科技提供的多種技術測試解決方案，已經協助280款 不同的5G裝置，在全球通訊市場推出可靠的高效能產品。

許多行動裝置製造商藉由使用是德科技5G解決方案，來進行最完整的驗證測試案例，透過是德科技提供的通用解決方案平台上，進行各種不同技術的GCF認證，包括5G NR、LTE和C-V2X。2020年5月，是德科技宣布旗下一致性協議工具套件，持續保持提供業界最多的GCF一致性協議測試案例。

耕興無線事業群總經理楊志祥表示，我們與是德科技的密切合作，早從30多年前就開始了，這是我們提供射頻裝置一致性、認證和法規測試服務的基礎。是德科技整合式OTA測試解決方案，使得我們能夠驗證各種不同形式與大小的5G裝置。

(工商 )