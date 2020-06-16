美東時間周一晚間美股指數期貨延續稍早前的反彈升勢，道瓊指數期貨漲逾200點。

目前道瓊指數期貨上漲240點或0.93%，為25,915點。標普500指數期貨漲0.75%，那斯達克100指數期貨漲0.68%。

聯準會宣布其購買企業債的計畫將加入新措施，該央行將購買個別的企業債，並且將在「次級市場公司信貸融資機制」（Secondary Market Corporate Credit Facility，SMCCF）採用一種檢索方法，使投資組合更加多元化。這意味著聯準會購買企業債的操作範圍，將從初級市場拓展到次級市場。

受此激勵，周一一般交易時段道瓊指數收漲157.62點或0.62%，盤初一度暴跌逾760點。標普500指數收漲0.83%，盤中一度跌2.5%；那斯達克指數收漲1.43%，盤中最深跌1.9%。美中兩國的新冠肺炎疫情急升，令投資人擔心經濟復甦前景恐將受阻，美股盤初表現疲弱。

(時報資訊)