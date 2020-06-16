健和興(3003)自結前5月每股稅前盈餘為1.47元，儘管下半年產業透明度不高，但因美國電動車大廠—Tesla擴大在大陸市場佈局，加上大陸積極推動5G建設，5G及基礎建設需求強勁，車用及5G相關產品可望為下半年營運推手。

健和興產品為端子及連接器，主要應用在工業、綠能網通、家電、電動摩托車及新能源車端子與連接器，以及電動車充電樁產品等，全球新冠肺炎疫情加速各國推動基礎建設救經濟，健和興搭上大陸5G基礎建設列車，加上Tesla銷售快速成長，讓健和興今年營運表現相對平穩。

健和興5月合併營收2.87億元，營業淨利為5193萬元，較去年同月成長11.1%，受惠於美金升值，稅前盈餘為7305萬元，較去年同期及上月稅前淨利分別成長3.90%及144.21%，單月每股稅前盈餘為0.47元；累計1到5月合併營收為12.87億元，每股稅前盈餘為1.47元。

健和興表示，6月看起來還OK，下半年受到新冠肺炎疫情未止影響，產業透明度不高，不過目前電動車相關及5G產品出貨穩定，可望成為下半年營運的支撐，今年車用產品及5G相關產品佔比亦可望較去年拉升。

(時報資訊)