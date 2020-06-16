新冠肺炎疫情重創全球經濟，最近北京又出現二度感染疑慮，不少產業倒地，台灣生技產業卻成大贏家，財信傳媒董事長謝金河指出，像是口罩國家隊、快篩檢測、疫苗國家隊紛紛異軍突起，只要有題材，股價都大漲特漲，這是基亞、浩鼎重創生技產業後，新崛起的盛況，而這也是台灣生技業一次脫胎換骨躍升的機會。

謝金河在臉書發文指出，趁著疫情緩和，他連看了三家公司，進一步了解這次疫情帶來的機會有多大？第一站來到普生，去年12月來到普生，股價在票面附近徘徊，這家1984年應李國鼎政策成立的疫苗公司，苦撐了27年，每股淨值虧到剩下1.8元，後來克緹介入私募，這回因核酸檢測試劑爆紅，股價漲到150元，最近普生要辦理1億元私募，每股43元，募資完成後，普生每股淨值可以回到面額以上，可以算是重生。他認為，這是普生趁勢崛起的好時機，不過股價如果漲得太猛太急，可能不是好事。

另一個是高端疫苗，由陳燦堅總經理帶領的團隊，很詳細帶領我們參觀高端疫苗的新投資，這座大樓位在新竹高鐵站不遠的地方，這家2012年才成立的新公司，可說是平地起高樓，完全是全新設備，國際規格的大投資，台灣希望打造疫苗國家隊，看起來高端疫苗角色很重要，蔡總統、蘇院長等重量級人物都來看過。

第三家是生物相似藥的台康生技，這次也與快篩檢測試劑有關，台康也是2012年才成立的新公司，執行長劉理成是從美國大藥廠回台創業，這次股價從21.55元漲到69元，股價上漲也給台康的發展帶來新能量。

謝金河說，仔細看生技業幾家尖兵，也見證了這些公司的實力。生技產業創造了兆元市值，接下來必須有營收及獲利，才能撐起大漲的股價，如果只是用題材炒炒股價，最後還是會變成海市蜃樓，業者要利用這次機會全力提升競爭力，讓台灣生技產業的實力追上國際腳步，才能讓股價可長可久！

(中時電子報)